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Новости 18:43

Чиновники Центрального района закупают противогазы

фото ЗакС политика Чиновники Центрального района закупают противогазы

Администрация Центрального района Петербурга собирается закупить противогазы, респираторы и комплекты индивидуальной медицинской защиты. На все выделили 955 тысяч рублей, следует из закупок, опубликованных 20 декабря.

Районной администрации потребовалось 150 гражданских противогазов универсального размера. Они должны быть не менее 1 класса эффективности фильтрации газов и паров, а также защищать носителя от хлора, аммиака и сероводорода не менее 80 минут. Еще чиновники ищут 220 газопылезащитных респираторов и 74 набора индивидуальный защиты. В комплекте СИЗ должна быть маска, медицинские перчатки, жгут для остановки крови, салфетки, согревающее покрывало и ножницы для разрезания повязок. Кроме того, комплекты должны включать устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот".

Необходимые вещи администрация надеется получить до Нового года. Для чего именно в Центральном районе потребовалось такое количество СИЗ и противогазов, в аукционной документации не указано. 

Константин Леньков


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