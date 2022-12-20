Агапитова осталась недовольна пунктом обогрева в Выборгском районе

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила два пункта обогрева для бездомных и констатировала значительную разницу в условиях между ними. Если в Невском районе имеет место, по ее словам, удачная и "гуманная комбинация палатки и пункта обогрева в стационарном здании, то пункт на Лесном проспекте не позволяет обитателям даже провести ночь в горизонтальном положении. В лучшем случае, если желающих переночевать мало, постоялец вправе устроиться на нескольких стульях. Кроме того, в пункте обогрева в Выборгском районе бездомным не выдают сухой паек.

"В следующем году можно написать, что у нас эта услуга не востребована и вообще отказаться от нее, переложив бремя этой работы на соседей. Обязательно обращу внимание главы Выборгского района на практику организации работы ночных пунктов обогрева. Все-таки тут важно стремиться к какому-то единому уровню", - подвела Агапитова итоги поездки.

Правозащитница отметила также, что в учреждении на Лесном проспекте не имеется информации о том, где можно провести ночь в положении лежа.

фото: ombudsman.spb.ru