Купчинский двор победил в городском конкурсе по благоустройству

Новая детская площадка во дворе дома №86 по Бухарестской улице в Петербурге выиграла на городском конкурсе по благоустройству в номинации "Самая благоустроенная дворовая территория". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава МО "№72" Павел Швец, поблагодарив жителей и чиновников Фрунзенского района за поддержку.

Объект открыли в начале сентября муниципалы и представители районной администрации. Площадку создавали усилиями сотрудников муниципалитета, Центра физкультуры, ЖКС-2 и "Ленсвета". Проектировщиком и основным исполнителем работ выступила компания "Дортехнологии". Детское оборудование, в свою очередь, произвела в Екатеринбурге фирма "Диорит".

На площадке имеются скамейки, качели, карусели, горка, песочница и спортивный уголок.

фото: Павел Швец / Telegram