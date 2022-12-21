В СПбГУ разработали новый способ выявления фальсифицированных документов

Ученые СПбГУ открыли новый метод, который может пригодиться криминалистов для установления фальсификации тех или иных документов, пишет ТАСС со ссылкой на представителей вуза. Технология базируется на цифровом анализе цвета чернил ручек. Ученые утверждают, что подход отличается принципиальной новизной, экономит время и при этом не требует для своего применения сложной и дорогой техники. Суть в том, что чернила ручки входят в реакцию со специальным растворителем, который способен отличить один их вид от другого.

"Для более точного анализа после использования растворителя написанное подвергается второму этапу обработки: ученые делают фотографию рукописного текста с использованием монохромных светодиодов в красном, синем и зеленом свете по отдельности", - рассказали в вузе.

Сегодня отечественные криминалисты для анализа подлинности документов оперируют единственной технологией, одобренной Минюстом. Она основана на газо-жидкостной хроматографии и рассчитана только на бумаги не старше двух лет. По мнению старшего преподавателя СПбГУ Андрея Калиничева, новая разработка демонстрирует более высокий уровень информативности.