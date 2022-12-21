В Екатеринбурге выселяют уральское отделение "Мемориала"*

Екатеринбургская мэрия добивается выселения из здания в центре города регионального отделения "Мемориала"*, пишет местное издание It's My City. Отказ от договора аренды помещения пришел правозащитникам от городского департамента управления муниципальным имуществом (ДУМИ), о чем сообщил руководитель ячейки Алексей Мосин. Чиновники ссылаются на то, что к 20 декабря организация задолжала за коммунальные услуги более 11 тысяч рублей. От "Мемориала"* требуют оплатить этот счет и до 20 марта покинуть помещение, которое тот занимал в течение последних 17 лет. По мнению Мосина, власти искали любой удобный повод для того, чтобы помешать ему и его коллегам.

"Они считают, что они этот повод нашли: якобы мы что-то вовремя не оплатили, но на самом деле мы очень внимательно относимся [к оплате коммунальных услуг и аренды], снимаем показатели, вовремя передаем их. Особенно внимательно мы делаем это сейчас", - рассказал он, подчеркнув, что срок оплаты услуг за последний месяц еще не вышел.

Глава реготделения "Мемориала"* признался, что новое помещение его команде будет найти чрезвычайно сложно. Он собирается найти способ оспорить решение мэрии.

Напомним, что "Международный Мемориал"* и правозащитный центр "Мемориал"* были ликвидированы судом в декабре прошлого года по искам прокуратуры. В их деятельности ведомство усмотрело не только систематическое нарушение законодательства об иноагентах, но и признаки оправдания терроризма.

*Минюст внес общество "Мемориал" и его дочерние структуры в единый реестр иноагентов