На пиво из "недружественных стран" могут повысить пошлины

На зарубежное пиво, попадающее в Россию из "недружественных стран", хотят повысить ввозные пошлины, о чем пишет "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в отрасли. Речь может идти о производителях из Великобритании, США, Японии, Австралии и стран Евросоюза. Окончательное решение в правительстве пока не приняли: пока оцениваются последствия предлагаемой меры.

Как рассказал один из собеседников издания, по итогам первых трех кварталов этого года импортного пива стали ввозить на треть меньше, чем год назад. При этом Великобритания, США и Канада полностью прекратили поставки в Россию. По другим данным, с января по сентябрь на пивном рынке доля импорта снизилась с 15% до 9%.

Опрошенные газетой эксперты предполагают, что без учета возможного повышения пошлины розничная цена на импортный напиток может в следующем году вырасти на четверть. Впрочем, отмечается, что за последний год цены уже подскочили в среднем на треть, чему виной логистические трудности, порожденные санкциями.