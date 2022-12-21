ЗакС запретил курить кальян на кухнях и в коридорах коммуналок

Законодательное собрание Петербурга 21 декабря приняло в третьем чтении закон о запрете о запрете курения кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий. Документ подготовили единороссы Антон Соловьев, Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Андрей Рябоконь.

Ранее аналогичный запрет был принят на федеральном уровне. За нарушение предусматриваются штрафы в размере от 500 до 1 000 рублей.

Также третье чтение прошла инициатива, согласно которой действие закона "Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" распространяется и на никотиносодержащую продукцию.

"Против" проголосовал только один депутат. "За" - 46.

Сергей Еремеев