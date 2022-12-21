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Новости 12:07

ЗакС запретил курить кальян на кухнях и в коридорах коммуналок

фото ЗакС политика ЗакС запретил курить кальян на кухнях и в коридорах коммуналок

Законодательное собрание Петербурга 21 декабря приняло в третьем чтении закон о запрете о запрете курения кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий. Документ подготовили единороссы Антон Соловьев, Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Андрей Рябоконь

Ранее аналогичный запрет был принят на федеральном уровне. За нарушение предусматриваются штрафы в размере от 500 до 1 000 рублей. 

Также третье чтение прошла инициатива, согласно которой действие закона "Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" распространяется и на никотиносодержащую продукцию. 

"Против" проголосовал только один депутат. "За" - 46.

Сергей Еремеев


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Соловьев Антон Владимирович 
Чебыкин Константин Александрович 




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