ЗакС одобрил законопроект о юридической помощи для мобилизованных

Законодательное собрание Петербурга 21 декабря приняло за основу проект закона о бесплатной юридической помощи для мобилизованных лиц и членов их семей.

Льгота также будет распространяться на добровольцев, участвующих в военной спецоперации.

Соавтор инициативы Денис Четырбок заявил, что помощь можно будет получить по любым вопросам.

— Прежде всего это вопросы, связанные с получением мер социальной поддержки, которые государство активно принимает на разных уровнях. Конечно, нужно будет подсказать мобилизованным, добровольцам и их близким, на что они имеют право. Второе — помощь по получению отсрочки на получение кредитов, обязательных платежей. Также это и защита трудовых прав, — сказал Денис Четырбок

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский, выступая по этому вопросу, напомнил, как проходила частичная мобилизация в Петербурге.

- Мобилизованные очень часто натыкаются на глухую стену, - заметил "яблочник".

Он, в частности, рассказал о случаях, когда призванные по мобилизации жаловались на невозможность пройти врачебную комиссию и не могли перевестись на альтернативную гражданскую службу.

Сергей Еремеев