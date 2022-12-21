За год доходы туристического сектора Петербурга выросли в полтора раза

Экономика Петербурга получила в нынешнем году от туристов примерно 366 млрд рублей, что на 57% больше значения предыдущего года, пишет пресс-служба Смольного. Существенный рост показателя стал возможным и благодаря увеличению турпотока, и благодаря увеличению среднего чека.

"Мы делаем все для того, чтобы сохранить и укрепить это лидерство. Бережно сохраняем уникальное культурно-историческое наследие Петербурга, создаем новые центры притяжения, общественные пространства, разрабатываем перспективные туристские направления", - прокомментировал последнюю статистику губернатор Александр Беглов.

К последним числам декабря ожидается, что число посетивших город в этом году путешественников превысит 8 млн человек. Несмотря на это, показатель еще не достиг допандемийного уровня: турпоток восстановился только на 77% по отношению к статистике 2019 года.

Обращает на себя внимание и еще одно достижение туристической сферы Петербурга: удовлетворенность сервисом выражают 85% от общего числа гостей города.