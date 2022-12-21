В Петербурге открыли первый сосудистый центр, способный стать инфекционным госпиталем

В Петербурге завершилось строительство первого городского сосудистого центра, который будет функционировать на базе Александровской больницы, передает ТАСС. Преимущество нового медучреждения в том, что за три дня его можно перепрофилировать под инфекционный госпиталь.

"Мы сделали подарок жителям нашего города, построили первый сосудистый стационар в нашем городе с нуля, и он соответствует абсолютно всем современным требованиям", - произнес губернатор Александр Беглов на открытии объекта.

В ближайшие дни будет подписана оставшаяся документация, и центр сможет начать оказывать помощь первым больным. В своем обычном состоянии он рассчитан на 335 коек, тогда как при приеме коронавирусных больных мест в нем окажется на 80 больше. За последние два года сосудистый центр стал пятым по счету стационаром-трансформером, построенным в городе.