ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:33

В Петербурге открыли первый сосудистый центр, способный стать инфекционным госпиталем

фото ЗакС политика В Петербурге открыли первый сосудистый центр, способный стать инфекционным госпиталем

В Петербурге завершилось строительство первого городского сосудистого центра, который будет функционировать на базе Александровской больницы, передает ТАСС. Преимущество нового медучреждения в том, что за три дня его можно перепрофилировать под инфекционный госпиталь.

"Мы сделали подарок жителям нашего города, построили первый сосудистый стационар в нашем городе с нуля, и он соответствует абсолютно всем современным требованиям", - произнес губернатор Александр Беглов на открытии объекта.

В ближайшие дни будет подписана оставшаяся документация, и центр сможет начать оказывать помощь первым больным. В своем обычном состоянии он рассчитан на 335 коек, тогда как при приеме коронавирусных больных мест в нем окажется на 80 больше. За последние два года сосудистый центр стал пятым по счету стационаром-трансформером, построенным в городе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама