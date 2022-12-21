Бельский: Главное достижение года - наконец-то бюджет превысил триллион

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский подвел итоги 2022 года в перерыве заседания 21 декабря.

- Многое было сделано. Мы понимаем, год был непростой в связи с санкционным давлением, которое оказывается на нашу страну. На нашем городе это тоже отражается, - заявил Бельский.

Он отметил принятие налоговых льгот для IT и туристического бизнеса, а также социальную поддержку жителей.

- Большой, плодотворный год получился. Самое главное достижение этого года - наконец-то наш бюджет превысил триллион. Это то, о чем губернатор говорил еще три года назад. К этому относились с определенным скепсисом, кто-то даже с иронией, но результат достигнут, - добавил спикер.

Он заметил, что городской парламент в 2022 году стал более открытым: начал пускать на свои заседания горожан.

- Их не так много. Видимо, только те, кому интересно это всё, - констатировал председатель ЗакСа.

Городской парламент после 21 декабря собираться в 2022 году не планирует.