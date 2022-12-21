Песков не стал раскрывать местоположение штаба, в котором Путин встретился с военными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос, где именно его начальник Владимир Путин встретился с военными в ночь на 17 декабря. Государственные СМИ ранее преподносили событие как заседание объединенного штаба родов войск, а депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью Владимиру Соловьеву даже заявил, что имела место поездка Путина "в зону СВО".

"Мы, как вы обратили внимание, месторасположение этого штаба не указывали, не имеем право этого делать. Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - приводит ответ Пескова "Интерфакс".

Медиапроект "Агентство", проанализировав фотографии различных лет, предположил, что посещенный Путиным штаб может находиться в Ростове-на-Дону. Эта версия успела прозвучать в вопросе, адресованном Пескову.