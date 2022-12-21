ЦИК рассчитывает к лету интегрировать в ГАС "Выборы" вновь присоединенные регионы

Центризбирком посвятил часть заседания 21 декабря ситуации с четырьмя бывшими украинскими регионами, которые три месяца назад официально вошли в состав РФ. Окончательно подключить их электоральную систему к инфраструктуре ГАС "Выборы" собираются не позднее мая следующего года, сообщает пресс-служба Центризбиркома со ссылкой на замглавы ведомства Николая Булаева. Совершиться это, по его словам, должно "безболезненно и успешно".

"Надеемся, что к 30-летию ЦИК России мы будем иметь новую систему и новую инфраструктуру во всех территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, готовую к работе и с ГАС "Выборы", и с создаваемой Цифровой Платформой", - произнес Булаев.

Вместе с тем, члены ЦИК сошлись на том, что списки избирателей в регионах со введенным военным положением могут не публиковаться. Напомним, что на сегодняшний день военное положение действует исключительно в новых регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.