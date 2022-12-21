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Новости 14:12

"Водоканал" ответит в суде за загрязнение Финского залива

фото ЗакС политика "Водоканал" ответит в суде за загрязнение Финского залива

Сотрудники Росприроднадзора подтвердили факт загрязнения сточными водами акватории Заводской гавани Финского залива, на которое ранее пожаловались жители новостроек Кронштадта.

Пресс-служба регионального управления ведомства установила, что за нарушение должно понести ответственность ГУП "Водоканал". Организацию, которую в ближайшее время будут судить в административном порядке, обязали устранить нарушения.

В пробах мутно-коричневой воды специалисты выявили превышение максимально допустимой концентрации аммоний-иона, алюминия и хлороформа.

фото: RPN_SZFO / Telegram (скриншот видео)


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