Путин: 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, остальные - в зоне боевых действий

Президент РФ Владимир Путин принял очное участие в расширенном заседании Министерства обороны. Среди прочих заявлений, он рассказал об использовании всевозможного оружия НАТО против России, сделав акцент, что собственные возможности страны при этом "увеличиваются с каждым днём". Трансляция заседания велась на федеральных телеканалах.

По словам президента, в ходе боевых действий были выявлены вопросы, "над которыми надо поработать".

Также, как отметил Путин, нет никаких ограничений по финансированию Вооружённых сил РФ, страна даёт армии "всё, что просят".

Говоря о частичной мобилизации, президент констатировал, что она выявила ряд определённых проблем. Среди прочего - следует модернизировать работу военкоматов.

"150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина - в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно", - поделился Путин.

Примечательно, что в зале среди приглашённых гостей в форме можно увидеть также патриарха Кирилла, сидящего рядом со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.