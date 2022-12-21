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Новости 15:24

ЗакС решил не заседать перед Новым годом

фото ЗакС политика ЗакС решил не заседать перед Новым годом

Законодательное собрание Петербурга больше не будет встречаться в 2022 году. Депутаты единогласно решили объявить перерыв в заседаниях с 27 декабря по 12 января.

Член фракции КПРФ Алексей Зинчук отметил, что это не значит, что парламентарии не будут работать. По его словам, депутаты будут трудиться на округах и поздравлять детей на новогодних ёлках. Эту информацию подтвердил единоросс Денис Четырбок. По его словам, пленарные заседания - это только одна из форм работы. 

- В моем представлении, депутат без выходных, без перерывов на обед, без праздников работает. Даже если мы официально находимся в отпуске, всё равно получаем звонки от избирателей, - заявил Четырбок. 

Кроме того, ЗакС принял решение перенести заседание со среды 18 января на вторник 17 января.  


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Зинчук Алексей Валерьевич 
Четырбок Денис Александрович 




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