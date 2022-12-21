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Новости 16:54

С марта 2022 года в российские суды поступило свыше 5,5 тысяч дел о дискредитации армии

фото ЗакС политика С марта 2022 года в российские суды поступило свыше 5,5 тысяч дел о дискредитации армии

Начиная с марта текущего года российские суды приняли 5 518 протоколов по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП), информирует "Медиазона"*. Данные издание собрало из системы ГАС "Правосудие".

Наибольшее количество дел зарегистрировали судебные инстанции Москвы (701), Петербурга (311), суды Краснодарского края (246), Татарстана (197) и Крыма (196).

Наибольшее число протоколов в суды поступило в период с 7 по 14 марта.

*Минюст РФ внёс "Медиазону" в реестр иностранных агентов


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