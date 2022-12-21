Прокуратура нашла нецелевые траты в МО "Константиновское"

Местную администрацию МО "Константиновское" заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств. К такому выводу пришла прокуратура Красносельского района Петербурга после проверки соблюдения бюджетного законодательства в муниципалитете, сообщили в пресс-службе ведомства 21 декабря.

Прокуратура установила, что местная администрация в 2021 году заключила контракт на оформление округа к праздникам за 179 тысяч рублей. Часть праздничного убранства оказалась за пределами внутриквартальной территории. Также в ходе проверки выяснили, что 36 тысяч рублей вовсе были выделены муниципалитетом на цели, которые не связаны с местным самоуправлением.

Главе МА Андрею Лавриненко выписали представление. Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о нецелевом расходовании бюджета (ст. 15.14 КоАП). Наказание предусматривает штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Ранее представление прокуратуры пришло главе администрации МО "Коломна" из-за отсутствия оборудования для маломобильных граждан.

Константин Леньков