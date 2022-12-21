"Специалисты всеми силами борются с этим природным явлением": Комблаг ликвидирует последствия ледяного дождя

Дорожные предприятия, подведомственные комитету по благоустройству Петербурга, приведены в состояние повышенной готовности ввиду пришедшего в город ледяного дождя, информирует пресс-служба Смольного.

Если лёд, образующийся на дороге, разрушается благодаря автомобилям, то на пешеходных зонах он прилипает к асфальту и плитке, что затрудняет его уборку.

В комблаге, между тем, сообщили, что к приходу ненастья службы готовились заведомо. Днём ранее глава ведомства Василий Пониделко дал предприятиям поручение по максимуму усилить контроль за состоянием улиц.

"Проблема в том, что вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лед при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно. Специалисты всеми силами борются с этим природным явлением", - заверили в комитете по благоустройству.

Для посыпки улиц используется пескосоляная смесь в пропорциях 1:1.

В скором времени город окажется под властью "температурных качелей", в связи с чем комблаг приведён в режим повышенной готовности.