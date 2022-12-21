Певец Методие Бужор сложил полномочия депутата МО "Московская застава"

Депутат муниципального образования "Московская застава", оперный певец Методие Бужор сложил полномочия. Причиной для такого решения стала насыщенная концертная деятельность артиста. В последнее время ему с трудом удавалось совмещать эстрадную деятельность с депутатской. Совет поддержал решение Бужора большинством голосов на заседании 21 декабря.

— Сказал, что ему, к сожалению, тяжело посещать заседания муниципального совета и совмещать свою концертную деятельность. Он чувствует, действительно, некоторую обязанность приходить, но у него не всегда получается. И он разрывается, — рассказал ЗАКС.Ру глава МО Юрий Докукин.

Глава округа добавил, что каких-либо претензий к отчетам о доходах и имуществе Бужора нет. Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий. Мундепы Александр Будберг и Анна Кузнецова воздержались от голосования.

Напомни, Бужор избирался в совет в 2019 году от "Единой России". Пик известности артиста пришелся на 2012 год, когда он выступал в шоу "Голос". Также в дуэте с Анастасией Волочковой участвовал в шоу "Две звезды". После этого он часто выступал на концертах, организованных на бюджетные средства. До избрания билеты на его выступления часто распространялись бесплатно среди жителей Московской заставы.

Один из последних концертов, на которых должен был выступать Бужор, планировалось провести в начале октября в культурном центре ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, но мероприятие было отменено. Артист в своих социальных сетях рассказывал, что организаторы ввели его в заблуждение, описывая площадку.

Константин Леньков / фото: скриншот видео МО "Московская застава" "ВКонтакте"