Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел, отдыхая в гостинице на территории Донецка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его помощника. Отель расположен в спальном районе города. В последние месяцы в нем селились различные военные советники, к числу которых Рогозин сегодня тоже относится.

"Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. <...> Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - рассказал помощник бывшего чиновника.

Как уточняет медиапроект Baza, некоторым находившимся в ресторане "Шеш-Беш" при гостевом доме повезло меньше: двое человек погибло. Помимо Рогозина, пишет ТАСС, ранение получил глава правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации.

UPD 10:05 Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что "кто-то слил информацию" о месте его пребывания, где он благополучно останавливался уже восемь лет. В результате атаки ему в спину вошел осколок размером 3х4 мм.

фото: kremlin.ru