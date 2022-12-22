Фильм об отравлении Навального вошел в шорт-лист "Оскара"

Номинантом на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" стал фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член его команды Иван Жданов*. Полуторачасовая работа канадского режиссера Дэниэла Роэра под названием Navalny, вышедшая на экраны в январе, попала в шорт-лист номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Произведение рассказывает об обстоятельствах тяжелого отравления политика, который в августе 2020 года почувствовал себя плохо в самолете над Сибирью и впал в кому. Немецкие врачи, к которым его удалось доставить, выявили в организме Навального следы боевых отравляющих веществ.

Напомним, что по завершении лечения в январе 2021 года политик вернулся в Россию, где был немедленно задержан и арестован. С тех пор против него возбуждают все новые дела. В нынешнем году Навального внесли в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес Ивана Жданова в единый реестр иноагентов