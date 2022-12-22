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Новости 9:52

Бастрыкин заинтересовался возможной вырубкой деревьев в Пулковском парке

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался возможной вырубкой деревьев в Пулковском парке

После сообщений об угрозе вырубки деревьев в петербургском Пулковском парке глава Следственного комитета Александра Бастрыкин получил своим подчиненным в регионе проверить эту информацию, передает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин узнал о планах вырубки через свою приемную "ВКонтакте". Со слов заявительницы, чиновники преподносят будущее уничтожение деревьев как часть модернизации парка. При этом зеленую зону, с ее слов, собираются застроить. Жалобы в органы власти пока не принесли активистам желаемого результата.

Теперь руководство регионального управления СК должно представить доклад по проблеме. Исполнение этого распоряжения поставили на контроль в центральном аппарате силовой структуры.


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