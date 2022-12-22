ФАС хочет облегчить доступ прокуратуры к данным об оборонзаказе

Федеральная антимонопольная служба инициировала поправки к закону "О государственном оборонном заказе", которые позволили бы автоматизировать доступ Генпрокуратуры к сведениям об оборонзаказе (в частности, расчетам Минобороны). Об этом пишет РБК, ознакомившийся с текстом документа. Для реализации идеи потребуется изменить порядок доступа к Единой информационной системе, регламентированный в том числе приказом министра обороны семилетней давности.

В обоснование законопроекта антимонопольщики указывают, что заинтересованы в более качественном контроле за "законностью расходования бюджетных средств". Известно, что поправки одобрили Минобороны, ФСБ и "Росатом".

На сегодняшний день доступом к информации о госконтрактах в военной сфере распоряжается профильное министерство. Нынешняя редакция закона содержит список субъектов, которые могут получать эти сведения, и Генпрокуратура в нем отсутствует.