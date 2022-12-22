Смольный планирует раздать блокадникам по 10 тысяч рублей в 2024 году

Правительство Петербурга подготовило проект закона о единовременной выплате к 27 января 2024 года, 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Документ был опубликован на сайте Смольного.

Проживающие в городе ветераны войны и блокады, а также бывшие узники нацистских концлагерей должны получить по 10 тысяч рублей. Вдовы военнослужащих и "дети войны" - по 5 тысяч рублей.

Ранее ЗакС принял закон об аналогичных выплатах к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Его отметят 18 января 2023 года.

На выплаты могут рассчитывать только жители Петербурга и люди без определенного место жительства, последним местом регистрации которых был Петербург, в случае если они проживают на территории России.