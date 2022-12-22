ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:08

Петербурженка сообщила о визите силовиков, изъявших у нее телефон

фото ЗакС политика Петербурженка сообщила о визите силовиков, изъявших у нее телефон

Жительница Петербурга Анастасия Макарова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо"* об обыске или осмотре помещения, проведенном у нее дома. Силовики представились сотрудниками Центра "Э" и в качестве причины для визита указали ее активность в интернете.

Осмотрев квартиру, правоохранители забрали с собой смартфон Макаровой. Они также поинтересовались мнением хозяйки о военной спецоперации на Украине и расспросили ее о некоторых френдах в социальных сетях.

По словам Макаровой, каких-либо документов ей не предъявили, поэтому о каком-либо процессуальном статусе она ничего не знает.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама