Петербурженка сообщила о визите силовиков, изъявших у нее телефон

Жительница Петербурга Анастасия Макарова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо"* об обыске или осмотре помещения, проведенном у нее дома. Силовики представились сотрудниками Центра "Э" и в качестве причины для визита указали ее активность в интернете.

Осмотрев квартиру, правоохранители забрали с собой смартфон Макаровой. Они также поинтересовались мнением хозяйки о военной спецоперации на Украине и расспросили ее о некоторых френдах в социальных сетях.

По словам Макаровой, каких-либо документов ей не предъявили, поэтому о каком-либо процессуальном статусе она ничего не знает.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов