С 2010 года преступлений сексуального характера против детей стало больше почти в полтора раза

В России за последние одиннадцать лет, по данным Генпрокуратуры, на 44% выросло число преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. Информация представлена в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который 22 декабря опубликовали на сайте Минпросвещения. Само мероприятие под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой состоялось полмесяца назад.

В абсолютных цифрах показатель с 9 524 случаев в 2010 году вырос до значения 16 887 в 2021 году. Применительно к последним данным указывается, что большинство преступлений совершают лица, знакомые детям, а в каждом пятом криминальном эпизоде сексуального характера участвуют члены их семей.

Наконец, на четвертую часть таких преступлений идут граждане под воздействием алкоголя или наркотиков, а также имеющие психические расстройства.