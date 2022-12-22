Из-за ненадлежащего содержания дома-памятника на Звенигородской возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в связи с неисполнением законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК). К нему привела проверка прокуратуры Адмиралтейского района здания бывших солдатских казарм на углу Загородного проспекта и Звенигородской улицы, сообщается на сайте ведомства.

Силовики установили, что случившийся в мае пожар стал результатом бездействия собственника здания. Здание и до происшествия находилось в неидеальном состоянии, а теперь стоимость восстановительных работ оценивается в 5,8 млн рублей: пожар повредил крышу и некоторые конструкции.

"Солдатские казармы" по адресу Звенигородская улица, 1А, были построены на рубеже XVIII и XIX веков по проектам Федора Волкова и Владимира Колянковского. В императорской России здание занимали представители Семеновского и Егерского полков.