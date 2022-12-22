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Новости 12:50

Закон о поисковой работе может появиться в Петербурге

фото ЗакС политика Закон о поисковой работе может появиться в Петербурге

В Законодательное собрание внесли законопроект "О поисковой работе на территории Санкт-Петербурга в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества". Его подготовили единороссы Всеволод Беликов, Денис Четырбок, Олег Милюта и Павел Крупник.

Документ дает определение понятиям "поисковая работа на территории Санкт-Петербурга", "поисковые объединения", "неизвестные воинские захоронения" и другим, а также разграничивает полномочия органов власти в этом вопросе. 

Кроме того, в проекте упоминается Книга памяти Санкт-Петербурга. В нее планируется заносить краткие сведения о погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

"Книга Памяти Санкт-Петербурга учреждается как проявление глубокого уважения к светлой памяти тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Отечества, до конца выполнил свой служебный, воинский долг, и ведется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга", - говорится в законопроекте.

Планируется, что документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.


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