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Новости 14:09

Дом-памятник в Кронштадте лишат государственной охраны

фото ЗакС политика Дом-памятник в Кронштадте лишат государственной охраны

В следующем году дом Синебрюхова в Кронштадте (улица Гусева, 1) чиновники намерены лишить статуса выявленного памятника, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на представителей КГИОП.

Трехэтажное здание отказались вносить в единый госреестр объектов культурного наследия еще более пяти лет назад, а теперь его собираются перевести в разряд элементов исторической застройки.

Для утверждения этого решения после Нового года должна будет собраться рабочая группа при совете по сохранению культурного наследия.

Дом Синебрюхова на углу улиц Гусева и Комсомола построен в 1835 году. Сегодня в нем квартирует Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр.


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