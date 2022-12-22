Дом-памятник в Кронштадте лишат государственной охраны

В следующем году дом Синебрюхова в Кронштадте (улица Гусева, 1) чиновники намерены лишить статуса выявленного памятника, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на представителей КГИОП.

Трехэтажное здание отказались вносить в единый госреестр объектов культурного наследия еще более пяти лет назад, а теперь его собираются перевести в разряд элементов исторической застройки.

Для утверждения этого решения после Нового года должна будет собраться рабочая группа при совете по сохранению культурного наследия.

Дом Синебрюхова на углу улиц Гусева и Комсомола построен в 1835 году. Сегодня в нем квартирует Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр.