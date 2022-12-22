За год число жалоб в РКН на запрещенную информацию удвоилось

Роскомнадзор подвел предварительные итоги уходящего года, констатировав, что общее число обращений за отчетный период выросло на 26,5%. В абсолютном выражении их поступило почти 284 тысячи. Доминировал электронный способ заявлений.

Большинство жалоб (133,6 тысячи) связано с размещением в интернете запрещенной законодательством РФ информации, включая так называемые фейки о ходе военной спецоперации на Украине. Чаще всего граждане сигнализировали о "запрещенке" в марте. РКН особо отмечает роль "проукраинской пропаганды".

Почти 50 тысяч писем в уходящем году перенаправили в надзорное ведомство из других государственных органов.