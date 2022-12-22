В 2022 году в Петербурге отремонтировали дороги по 51 адресу

В течение 2022 года в Северной столице дорожные работы прошли по 51 адресу, информирует 22 декабря пресс-служба Смольного. Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В бюджете города на данные цели было заложен 12,6 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд, предоставленных федеральным центром.

"Сегодня модернизация транспортного каркаса, создание новых развязок, современных, безопасных дорог – важнейшие задачи для города", - высказал свою позицию по вопросу петербургский глава Александр Беглов.

В текущую программу нацпроекта в этом году включили 46 улиц и три объекта строительства. В перечень ремонта вошли в том числе несколько крупных городских магистралей — Приморское, Пулковское и Московское шоссе, Витебский проспект, Свердловская набережная.

Наибольший объём работ пришёлся на Приморский район. Там новое дорожное полотно уложили на Камышовой улице, Приморском шоссе, на участках Шуваловского и Богатырского проспектов и других.

Кроме того, летом на площади Восстания заменили бордюры и плитку на тротуарах.

Приведён в порядок участок протяжённостью 5,2 км на Индустриальном проспекте.