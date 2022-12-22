Беглов пообещал выполнить желания с трёх открыток со столичной "Ёлки желаний"

Петербургский градоначальник Александр Беглов принял участие в акции "Ёлка желаний", информирует пресс-служба Смольного. Губернатор снял три открытки с пожеланиями детей с ёлки, установленной в Кремлёвском дворце, где 22 декабря Владимир Путин выступал перед Госсоветом.

Беглову предложили исполнить мечты ребят из СЗФО. Как подсказали петербургскому главе дежурившие на месте помощники, на синих открытках написаны желания детей с особенностями здоровья, а на серебристых — детей мобилизованных. Губернатор поинтересовался, можно ли взять все записки, но выбрал только три.

Как итог, на подарки от Беглова могут рассчитывать 6-летняя София из Петербурга, мечтающая о цифровом пианино, 5-летний горожанин Алексей, который хочет побывать в Великом Устюге, и 13-летний Никита, попросивший компьютерную колонку.

"Очень рад, что у нас есть возможность исполнить их мечты", - заключил Беглов.