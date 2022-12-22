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"Пассажиравтотранс" назвал самые популярные автобусные маршруты в Петербурге

фото ЗакС политика "Пассажиравтотранс" назвал самые популярные автобусные маршруты в Петербурге

Петербургский ГУП "Пассажиравтотранс" обозначил самые популярные в уходящем 2022 году автобусные маршруты, делится пресс-служба предприятия 22 декабря. В лидерах оказался маршрут № 39, который возит пассажиров от станции метро "Московская" в аэропорт Пулково и обратно — им воспользовались 9 млн человек.

В "Пассажиравтотрансе" напомнили, что между воздушной гаванью и городом курсируют двухсекционные автобусы, чей интервал движения составляет в среднем 5-6 минут. Внутри транспортного средства установлены табло с расписанием вылетов и прилётов, а также номерами стойки регистрации.

Чуть меньшей популярностью у петербуржцев в текущем году пользовались такие автобусные маршруты, как №№ 27, 93 и 2. Каждый из них в среднем в 2022-м перевёз по 7 млн пассажиров.


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