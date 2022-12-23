Бастрыкин поручил петербургскому СК забрать у полиции дело о смертельной аварии на КАД

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым инициировать передачу уголовного дела о смертельной аварии на КАД, которое возбуждено в отношении 21-летнего молодого человека, информирует пресс-служба СК.

Если дело передадут региональному Следкому, Бастрыкин дал поручение "тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку произошедшему".

Напомним, смертельное ДТП произошло на КАД ночью 21 декабря. Porsche Cayenne, которым управлял 21-летний водитель, двигаясь в сторону Кронштадта, в результате неудачного манёвра врезался в Opel Astra и Toyota Camry, ехавших в попутном направлении. В результате аварии находившаяся за рулём Opel женщина погибла на месте.

Полиции удалось установить, что управлявший Porsche молодой человек в момент аварии был нетрезв. В его отношении возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Имя молодого водителя назвали в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Петродворцовый райсуд отправил Дениса Савинова в СИЗО на срок до 20 февраля 2023 года.