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Муниципал 10:31

Петербург выкупит в собственность внутриквартальный проезд в МО "Пискарёвка"

фото ЗакС политика Петербург выкупит в собственность внутриквартальный проезд в МО "Пискарёвка"

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении бюджетных средств на покупку в госсобственность внутриквартального проезда в МО "Пискаревка", информирует пресс-служба Смольного.

Речь идёт об участке дороги по перспективной Богословской улице от проектируемого внутриквартального проезда № 1 до Бестужевской улицы.

Проезд ввели в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас он пребывает в частной собственности у ООО "Космонавт".

Покупка проезда необходима для улучшения транспортной инфраструктуры строящегося квартала 25-26 Полюстрово. Сейчас этот район перегружен, жителям не хватает мест для парковки.

Приобретаемый проезд улучшит транспортную доступность школ № 100 и № 220 Калининского района.


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