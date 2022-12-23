На синей ветке петербургского метро произошёл транспортный коллапс из-за неисправности светофоров

В петербургском метрополитене на синей ветке произошёл транспортный сбой: в сторону станции "Купчино" поезда двигаются с серьёзными задержками — вплоть до остановок в тоннеле на 20 минут, сообщают пользователи соцсетей.

В пресс-службе городской подземки известили, что дело в неисправности светофоров на участке от "Чёрной речки" до "Технологического института", специалисты проводят экстренные работы по устранению проблемы.

Прогнозов о том, когда будет восстановлено полноценное движение поездов, в петербургском метрополитене не дали.

Обновлено в 11:20.

Движение поездов по синей линии полностью восстановлено.