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Новости 10:49

На синей ветке петербургского метро произошёл транспортный коллапс из-за неисправности светофоров

фото ЗакС политика На синей ветке петербургского метро произошёл транспортный коллапс из-за неисправности светофоров

В петербургском метрополитене на синей ветке произошёл транспортный сбой: в сторону станции "Купчино" поезда двигаются с серьёзными задержками — вплоть до остановок в тоннеле на 20 минут, сообщают пользователи соцсетей.

В пресс-службе городской подземки известили, что дело в неисправности светофоров на участке от "Чёрной речки" до "Технологического института", специалисты проводят экстренные работы по устранению проблемы.

Прогнозов о том, когда будет восстановлено полноценное движение поездов, в петербургском метрополитене не дали.

Обновлено в 11:20.

Движение поездов по синей линии полностью восстановлено.


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