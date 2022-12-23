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Новости 11:18

Беглов поведал о необходимости создания в Петербурге "атмосферы тепла и уюта" в условиях СВО

фото ЗакС политика Беглов поведал о необходимости создания в Петербурге "атмосферы тепла и уюта" в условиях СВО

В преддверии Нового года петербургский градоначальник Александр Беглов дал большое интервью телеканалу "78", во время которого рассказал в том числе о проведении праздников в городе в условиях специальной военной операции (СВО).

По словам губернатора, ежегодные традиции празднования Нового года и Рождества, невзирая на сокращение трат, будут сохранения.

Среди прочего, Беглов напомнил, что ранее Смольный внёс правки в программу торжеств, отменив концерт на главной площади города, а также салют.

"Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы отказались от ряда необязательных трат. Но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение. Создать атмосферу тепла, уюта, зимней сказки. У семей участников СВО, у детей, у петербуржцев и гостей города должны быть новогодние праздники, новогодние каникулы", — поделился Беглов в разговоре с телеканалом "78".

Детские мероприятия отменять не будут, если позволит складывающаяся эпидемическая обстановка.

Ранее стало известно, что петербургское метро и наземный транспорт будут работать всю ночь в Новый год и на Рождество.


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