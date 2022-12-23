Смольный вложит 90 млрд рублей в программу "Молодёжи — доступное жильё"

В течение ближайших трёх лет петербургские власти намерены вложить 90 млрд рублей в программу "Молодёжи — доступное жильё", известил городской глава Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Данная мера поддержки позволит предоставить семи тысячам молодых семей социальные выплаты и беспроцентные займы.

"Год назад в бюджете на текущий год мы в полтора раза увеличили расходы на решение квартирного вопроса очередников. Приоритет — у молодёжи с детьми", — поделился Беглов.

Власти сохранят высокий объём государственной поддержки в этом направлении. Ведутся работы по сокращению очередей участников программы, добавил губернатор.

По замыслу городских властей, уже в грядущем году молодые семьи должны начать получать социальные выплаты или сразу жильё в год, когда они обратились за соцподдержкой.