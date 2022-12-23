"Метрострой Северной Столицы" уточнил сроки работ по продолжению зеленой ветки метро

Компания "Метрострой Северной Столицы" (МССС) обновила информацию о строительных работах на Невско-Василеостровской линии, которую должны продлить на север.

Проходный щит в сторону проектируемой станции "Яхтенная" планируют запустить во втором квартале следующего года, о чем сообщается в официальном Telegram-канале компании. Щит "Надежда" многократно использовали при работах в петербургской подземке.

"Горнопроходческий комплекс будет установлен в стартовом котловане до конца марта", - гласит анонс пресс-службы МССС.

Что касается объема работ на проектируемой коричневой и оранжевой ветках, то их план в уходящем году реализован на 85%.