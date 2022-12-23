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Новости 17:18

"Метрострой Северной Столицы" уточнил сроки работ по продолжению зеленой ветки метро

фото ЗакС политика "Метрострой Северной Столицы" уточнил сроки работ по продолжению зеленой ветки метро

Компания "Метрострой Северной Столицы" (МССС) обновила информацию о строительных работах на Невско-Василеостровской линии, которую должны продлить на север.

Проходный щит в сторону проектируемой станции "Яхтенная" планируют запустить во втором квартале следующего года, о чем сообщается в официальном Telegram-канале компании. Щит "Надежда" многократно использовали при работах в петербургской подземке. 

"Горнопроходческий комплекс будет установлен в стартовом котловане до конца марта", - гласит анонс пресс-службы МССС.

Что касается объема работ на проектируемой коричневой и оранжевой ветках, то их план в уходящем году реализован на 85%. 


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