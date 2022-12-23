В Петербурге начали ловить нелегальных продавцов елок

Петербургские чиновники совместно с правоохранителями совершили рейд по елочным развалам в разных районах с целью пресечения несанкционированной торговли. Как сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка, разрешительных документов не оказалось у продавцов на нескольких базарах.

В результате у нарушителей изъяли около двухсот елок, оформив протоколы по двум статьям городского закона (торговля в неустановленных местах и самовольное размещение элемента благоустройства).

В Смольном считают, что незаконная торговля деревьями наносит вред экологической обстановке, поскольку происхождение товара, как правило, остается неизвестным. Чаще всего такой тип правонарушений фиксируется на городских окраинах.

фото: gov.spb.ru