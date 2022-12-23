В Петербурге бывший полицейский получил реальный срок за махинации с чужой квартирой

Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил к реальным и условным срокам членов преступного сообщества во главе с бывшим полицейским Игорем Пахуновым. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, шестеро человек преследовались по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), выразившемся в незаконном присвоении квартиры умершего местного жителя. Криминальные эпизоды датируются первой половиной 2019 года.

По версии следствия, после смерти хозяина квартиры на Гостилицком шоссе фигуранты дела, удостоверившись в отсутствии наследников, по подложным документам оформили квартиру на себя. Тем самым районная администрация, которой должно было перейти жилье, недосчиталась 4,2 млн рублей.

Помимо этого, злоумышленники завладели почти миллионом рублей, оставшимся на счетах скончавшегося хозяина квартиры.

Бывший участковый отдела № 85 ОМВД по Петродворцовому району Пахунов получил четыре года колонии общего режима, а остальным фигурантам достались сроки в диапазоне от двух лет условно до четырех лет и четырех месяцев заключения.