При пожаре в кемеровском доме престарелых погибло не менее двадцати человек

Минувшей ночью в Кемерово загорелся частный дом престарелых, в результате чего погибло по меньшей мере двадцать находившихся в нем человек. Таковы данные "Интерфакса", который ссылается на спасательные службы.

"На месте пожара спасатели в условиях низкой температуры воздуха продолжают работы по разбору завалов", - рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность котла. Региональная прокуратура разбирается в обстоятельстах происшествия.

Отметим, что один из наиболее страшных пожаров последних лет тоже имел место на Кузбассе: весной 2018 года вспыхнул кемеровский торговый центр "Зимняя вишня". Из шести десятков погибших большинство составили дети. Признанные виновными в трагедии получили длительные сроки заключения.

UPD 11:50 Региональное управление СК сообщает об уже 22 жертвах пожара