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Новости 10:59

Благотворительной столовой в центре Петербурга обещают найти новое помещение

фото ЗакС политика Благотворительной столовой в центре Петербурга обещают найти новое помещение

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассказал о судьбе благотворительной Мальтийской столовой на улице Чайковского, 81 переживающей непростые времена.

Политик вышел на связь с руководством Центрального района. Глава администрации Елена Федорова заверила, что для столовой найдут более удобное место, где посетителям будет менее тесно. Пока этого не случилось, заведение на улице Чайковского будет и дальше принимать нуждающихся петербуржцев.

По данным руководства столовой, в среднем ее ежедневно посещают порядка 250 человек. Большая часть приходящих за бесплатными горячими обедами имеют направления от отдела социальной защиты.

фото: ВишНевское время / Telegram


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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