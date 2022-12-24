Благотворительной столовой в центре Петербурга обещают найти новое помещение

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский рассказал о судьбе благотворительной Мальтийской столовой на улице Чайковского, 81 переживающей непростые времена.

Политик вышел на связь с руководством Центрального района. Глава администрации Елена Федорова заверила, что для столовой найдут более удобное место, где посетителям будет менее тесно. Пока этого не случилось, заведение на улице Чайковского будет и дальше принимать нуждающихся петербуржцев.

По данным руководства столовой, в среднем ее ежедневно посещают порядка 250 человек. Большая часть приходящих за бесплатными горячими обедами имеют направления от отдела социальной защиты.

фото: ВишНевское время / Telegram