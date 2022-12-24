У мемориала на месте убийства Немцова подрались люди с разными мнениями о СВО

В центре Москвы случилась потасовка между дежурными мемориала, посвященного убитому оппозиционному политику Борису Немцову, и прохожими. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, конфликт, перешедший в рукопашную, завязался из-за несоответствия лозунгов: прохожие изрекли пророссийское восклицание, на что им ответили аналогичным проукраинским.

Утверждается, что физическую силу на Большом Москворецком мосту первыми применили прохожие, имевшие признаки опьянения. На дежурных народного мемориала Ивана Шаравина и Валерия Кузьменкова в результате оформили административные протоколы. Вмененная им статья пока неизвестна, неизвестны также правовые последствия для напавших на активистов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов