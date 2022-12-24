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Новости 11:59

Рассказавший о цензуре в "Яндекс.Новостях" лишился работы

фото ЗакС политика Рассказавший о цензуре в "Яндекс.Новостях" лишился работы

Из компании "Яндекс" уволили сотрудника, позволившего себе раскрыть журналистам новейшие цензурные механизмы информационного агрегатора "Яндекс.Новости". Об увольнении сообщает издание The Village, выпустившее на эту тему расследование в том числе с использованием сведений от уволенного члена команды "Яндекса".

Утверждается, что автора "утечки" нашли меньше чем за сутки. В компании скандальную ситуацию пока официально не комментируют.

Расследовательский материал вышел на сайте The Village 22 декабря. В нем рассказывается о том, как изменились принципы формирования новостной картины у сервиса "Яндекса" с началом военной спецоперации на Украине.


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