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Новости 12:32

Авария на юго-западе Петербурга оставила на три дня без воды целый квартал

фото ЗакС политика Авария на юго-западе Петербурга оставила на три дня без воды целый квартал

Коммунальная авария в Красносельском районе Петербурга лишила горячей и холодной воды целый квартал, ограниченный улицами Маршала Казакова, проспектом Кузнецова, Ленинским проспектом и Брестским бульваром. Как сообщает издание 78.ru, неприятность случилась в ночь на 23 декабря: на пятом этаже дома 78 по Ленинскому проспекту прорвало трубу. Инцидент привел к затоплению нескольких квартир.

В число зданий, потерявших доступ к водоснабжению, вошли школа и детская поликлиника: решить эту проблему коммунальщики хотят через резервное питание. 

Полностью устранить последствия аварии жителям квартала обещают только к понедельнику. Между тем, в двух парадных дома, пострадавшего от прорыва трубы, горячую воду уже дали.


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