ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:30

Петербургские дома подсветили проекциями детских рисунков

фото ЗакС политика Петербургские дома подсветили проекциями детских рисунков

В преддверии новогодних праздников сотрудники "Ленсвета" украсили фасады петербургских домов световыми проекциями детских рисунков. В оформлении города использовали работы, победившие на конкурсе "Праздничный Петербург", в котором участвовали дети из разных городов, передает пресс-служба Смольного. Рисунки, которые будут видны прохожим до середины января, объединяет тема Нового года.

"Световые открытки дополняют праздничное оформление города, создают атмосферу теплого и гостеприимного дома. С помощью рисунков дети говорят о любви к Санкт‑Петербургу, передают добрые пожелания всем жителям нашего города", - отметил губернатор Александр Беглов.

Открытки появились как в центре города (например, на площади Островского и Шпалерной улице), так и на его окраинах (например, на Новгородском проспекте в Шушарах). Реализовать проект помогло ПАО "Газпром".

фото: пресс-служба Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама