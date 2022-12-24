Петербургские дома подсветили проекциями детских рисунков

В преддверии новогодних праздников сотрудники "Ленсвета" украсили фасады петербургских домов световыми проекциями детских рисунков. В оформлении города использовали работы, победившие на конкурсе "Праздничный Петербург", в котором участвовали дети из разных городов, передает пресс-служба Смольного. Рисунки, которые будут видны прохожим до середины января, объединяет тема Нового года.

"Световые открытки дополняют праздничное оформление города, создают атмосферу теплого и гостеприимного дома. С помощью рисунков дети говорят о любви к Санкт‑Петербургу, передают добрые пожелания всем жителям нашего города", - отметил губернатор Александр Беглов.

Открытки появились как в центре города (например, на площади Островского и Шпалерной улице), так и на его окраинах (например, на Новгородском проспекте в Шушарах). Реализовать проект помогло ПАО "Газпром".

фото: пресс-служба Смольного