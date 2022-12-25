Умер генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

В возрасте 66 лет скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, известили в пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

Причина смерти главы петербургского предприятия не конкретизируется. В "Адмиралтейских верфях" Бузаков работал последние 35 лет.

"Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу "Адмиралтейских верфей", — поделились в ОСК.

Следует отметить, что чуть более суток назад Бузаков принял участие в церемонии спуска на воду новейшей подводной лодки "Великие Луки".

Бузаков родился в 1956 году. В 1980 году получил диплом выпускника Ленинградского кораблестроительного института по специальности "судовые силовые установки" и поступил на работу в "Адмиралтейские верфи" в должности технолога. За 23 года службы на предприятии стал главным инженером. После этого был главой завода "Северная верфь", после этого стал замдиректора ФГУП "Средне-Невский судостроительный завод" и затем возглавил "Западный центр судостроения".

К работе в "Адмиралтейских верфях" Бузаков вернулся в 2011 году. На следующий год его утвердили в должности гендиректора предприятия.