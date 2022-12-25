Молодая петербурженка получила на руки протокол о дискредитации армии из-за пацифистского значка на одежде

В Петербурге 18-летняя выпускница гимназии попалась в руки правоохранителям из-за вызывающего, по их мнению, значка на одежде, передаёт "Фонтанка".

Накануне, 24 декабря, девушку остановил наряд полиции в переходе между станциями "Звенигородская" и "Пушкинская". Поводом для претензий силовиков стал прикреплённый к её одежде пацифистский значок.

В итоге петербурженку увезли в ОП № 2, где в её отношении составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Наказание для гражданина по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей. Позднее девушку отпустили под обязательство о явке.